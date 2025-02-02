Hakan Fidan, Katarlı Al Sani ile Buluştu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’DA TEMASLARA BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’a yaptığı resmi ziyaretle birlikte temaslarına adım attı. Bakan Fidan, bu ziyaret çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha’da bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN BASIN TOPLANTISI OLACAK

Bakan Fidan’ın, bu önemli görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu temaslar, Türkiye-Katar ilişkileri açısından da oldukça önemli bir yere sahip.