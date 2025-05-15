Hakan Fidan, NATO Zirvesi 2024’te Türkiye’de

ANTALYA’DAKİ ULUSLARARASI TOPLANTI

Antalya, önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapıyor. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, NEST Kongre Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Fidan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki rolüne vurgu yapan Fidan, diplomasi alanında atılan adımlara dair bilgi verdi.

NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026’DA TÜRKİYE’DE

Fidan, başta Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya çatışmaları olmak üzere barış sağlama çabalarını sıraladı ve bir duyuru yaptı. Bakan, “2026 yılında liderler düzeyindeki NATO zirvesi Türkiye’de gerçekleştirilecek” dedi. Fidan, Türkiye’nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. “Küresel ve bölgesel barışın tesisi için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE NATO

Fidan, “Avrupa’nın güvenliği NATO’dan ayrı düşünülemez” derken, Türkiye’nin NATO ittifakındaki önemine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış çalışmalarının yoğunlaştığını söyleyen Fidan, barışın müzakere ile sağlanabileceğini vurguladı. Ukrayna ve Rusya’dan temsilcilerin temaslarıyla ilgili bilgi verirken, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı umduklarını ifade etti.

SURİYE İÇİN 3’LÜ ZİRVE

Suriye’deki istikrar ve güvenliğin öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Hakan Fidan, “Suriye’nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları ile yapılacak toplantının, konuları daha iyi ele almak açısından faydalı olacağını belirtti. Ayrıca, Gazze’deki durumu ele aldıklarını, gerginliğin azaltılması için ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Fidan, Rusya-Ukrayna temaslarında temel durumun, her iki tarafın da prensipte ateşkese hazır olduğunu ancak isteklerinin farklı olduğunu aktardı. Bunun, müzakerelerin gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte, her iki tarafın belli tavizlerle ortak noktada buluşması gerektiğinin altını çizdi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti.

YPG’NİN ASKERİ YAPILARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Fidan, YPG’nin askeri yapılarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’deki ordunun YPG’ye her şeyi teslim etmesi gerektiğini söyledi. Suriye konusundaki diplomatik çabalarının uzun bir süredir devam ettiğini paylaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmelerde Suriye’ye yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerinin etkili olduğunu söyledi. Suriye’de takip edilmesi gereken birçok hususun olduğunu ifade etti.