Hakan Fidan: Pkk’nın Silahları Yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in gündeme dair sorularını 24 Özel’de yanıtladı. Fidan, terör örgütünün fesih kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “PKK’nın silahları bırakması tek başına yeterli değil. İllegal yapıların tamamen ortadan kaldırılması gerek.” Beklentilerinin sonucunun olumlu yönde olması olduğunu belirten Bakan, “Her türlü gelişmeye hazırlıklıyız.” dedi.

TÜRKİYE, TERÖRÜN ZEMİNİNİ YOK ETTİ

Bakan Fidan, bazı kaynakların örgütün yanıtını kamuoyuna ileteceği yönündeki bilgileri paylaştığını bildirdi. Ancak bu açıklamayı beklemek gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’nin yaptığı tarihi çağrıya verilecek cevap sürecin yönünü belirleyecek. Türkiye, uzun zamandır terörün beslendiği zemini yok etti. Bu nedenle, örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından son derece kıymetli bir kazanım olacaktır.” ifadelerini kullandı.

OLUMLU BEKLENTİ VAR, FAKAT ALTERNATİFLER DE MEVCUT

Fidan, yasal olmayan yapılar ve gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varılamayacağının altını çizerek, Türkiye’nin demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir örgütlenme anlayışını desteklediğini belirtti. Süreçle ilgili olumlu bir beklenti taşıdıklarını ama istenilen adımlar atılmazsa sürecin sona ermediğini dile getirdi. Suriye’de artık silahların değil, karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin oluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.

TÜRKİYE, PLANLARIN FARKINDA

Fidan, PKK’nın Türkiye üzerinde taşıdığı yıpratma potansiyelinin bazı ülkelerin işine gelebileceğini söyledi. Ancak, “Türkiye, bu tarz planların ve oyunların farkında. Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları fazlasıyla görebiliyor, gerekli adımları atabiliyoruz.” dedi. Bu bağlamda meşru bir tepki sergilendiğinin altını çizdi.

SURİYE POLİTİKASI: SÜRECİ SURİYELİLER BELİRLEMELİ

Bakan Fidan, Suriye’ye ilişkin temel prensiplerinin, kararların Suriyeliler tarafından alınması olduğunu belirtti. Silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış için önemli olduğunu ifade ederken, PKK’nın silah bırakma ve feshetme yönündeki beklentileri zamanla göreceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE, HER DURUMA HAZIRLIKLIDIR

Fidan, Türkiye’nin her olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu ve sahip olduğu siyasi iradenin terörle mücadele ve bölgesel istikrar adına kararlılık gösterdiğini duyurdu. Irak’ta her geçen gün daha fazla istikrar sağlandığını vurgularken, Türkiye’nin sınır bölgelerinde artık silahlı çatışmaların yaşanmadığını bildirdi.

PKK, TÜRKİYE TOPRAĞINDA VARLIK GÖSTEREMİYOR

Fidan, şunları söyledi: “Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile toprak kontrol edemiyor. Buna karşılık, İsrail, Irak’ta Sincar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde etkinlik gösteriyor.” Suriye’de de benzer bir durumun mevcut olduğunun altını çizdi.