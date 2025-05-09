Hakan Fidan: PKK Psikolojik Savaş Yürütüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in sorularını 24 Özel programında yanıtladı. Bakan Fidan, terör örgütünün lağvedilmesiyle ilgili olarak, “PKK’nın silahları bırakması tek başına yetmiyor. İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız” şeklinde ifadelerde bulundu.

terörist örgütün cevabı bekleniyor

Bakan Fidan, bazı kaynakların örgütün kamuoyuna yanıt vereceği bilgisi paylaştığını belirtti. Ancak bunun için bir süre daha beklemek gerektiği vurgulandı. “Türkiye’nin yaptığı tarihi çağrıya verilecek cevap sürecin yönünü belirleyecek” diyen Fidan, Türkiye’nin uzun bir süredir terörün varlık gösterdiği zeminleri yok ettiğini ve olumlu bir yanıtın değerli bir kazanım olacağını ifade etti.

hükümetin beklentileri ve alternatifleri

Fidan, yasa dışı yapıların sorunları çözmekte yeterli olmadığını ve Türkiye’nin demokratik bir yaklaşımı desteklediğini belirtti. Olumlu bir beklentinin var olduğunu söyleyen Bakan, “Ancak istenilen adımlar atılmazsa bu, sürecin sona erdiği anlamına gelmez” dedi. Fidan, Suriye’de silahların konuşmadığı, karşılıklı saygıya dayalı bir düzen kurma hedefinin önemini vurguladı.

Türkiye’nin istihbarat başarısı

Bakan Fidan, PKK’nın Türkiye’yi yıpratma potansiyelinin bazı ülkelerin işine gelebileceğini ifade etti. Türkiye’nin bu tür planların farkında olduğunu ve güçlü bir istihbarat altyapısıyla gerekli önlemleri alabileceğini söyledi. Meşru bir refleksle hareket ettiklerini belirtti.

suriye politikası ve barış süreci

Suriye ile ilgili temel ilkenin, kararlara Suriyelilerin dahil edilmesi olduğunu belirten Fidan, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış açısından kritik olduğunu kaydetti. PKK’nın silah bırakmasını ve feshetmesini beklediklerini vurguladı.

Türkiye, her duruma hazırlıklı

Fidan, Türkiye’nin sürecin tüm olasılıklarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda bölgesel istikrar adına kararlı duruş sergilediklerini ifade etti. Suriye ve Irak’ta hala kırılgan yapıların bulunduğunu ancak Irak’ın istikrara yaklaşırken, Türkiye sınır bölgelerinde silahlı çatışma yaşanmadığını belirtti.

PKK’nın kontrol durumu

Fidan, bugüne itibarıyla PKK’nın Türkiye toprakları içinde hiç bir alan kontrolü sağlayamadığını ifade etti. Öte yandan, İsrail’in Irak’ta Sincar gibi bölgelerde etkinlik gösterdiğini ve buna benzer durumların Suriye’de de geçerli olduğunu söyledi.