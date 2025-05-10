Hakan Fidan: Pkk Silahları Yetmez

HÜKÜMETİN TERÖRİST İNFAZI KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in sorularını 24 Özel’de yanıtladı. Bakan Fidan, terör örgütünün fesih kararı hakkında şu dikkat çekici açıklamaları yaptı: “PKK’nın silahları bırakması tek başına yetmiyor. İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız.”

BEKLENEN AÇIKLAMA VE ROLÜ

Bazı kaynakların, örgütün yanıtını kamuoyuna duyuracağına dair bilgi paylaştığı görülmekte. Ancak, görünen o ki, bu açıklama için bir süre daha bekleyeceğiz. Türkiye’nin yaptığı tarihi çağrıya verilecek cevabın sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor. Türkiye, uzun zamandır terörün zeminini yok ettiğinden, örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

OLUMLU BEKLENTİ, ALTERNATİFLER HAZIR

Artık yasa dışı ve karanlık yapılarla, gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varılamayacağı açık bir gerçek. Türkiye, demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir örgütlenme anlayışını benimsemekte ve desteklemekte. Sürece dair olumlu bir beklenti taşımakla birlikte, istenilen adımlar atılmazsa bu durum sürecin sona erdiği anlamına gelmeyecek. Suriye’de, artık silahların konuşmadığı ve karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin kurulması hedefleniyor.

PLANLARIN FARKINDALIK DURUMU

PKK’nın mevcut durumu, Türkiye’yi yıpratma potansiyeli taşırken, bazı ülkelerin işine gelebilir. Ancak Türkiye, bu tarz planların ve oyunların farkında. Güçlü istihbarat altyapısı sayesinde çevrilen oyunları görebiliyor ve gerekli adımları atabiliyor. Bu aşamada meşru bir refleks sergiliyor.

SURİYE POLİTİKASI VE BARIŞ HEDEFİ

Suriye’ye dair temel ilke, kararların Suriyeliler tarafından alınmasıdır. Silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılması, kalıcı barışın sağlanması açısından büyük önem taşımakta. PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi beklentileri zamanla netleşecektir.

TÜRKİYE’NİN HAZIRLIK DURUMU

Türkiye, sürecin her olasılığına karşı hazırlığını koruyor. Sahip olduğu siyasi irade, sadece terörle mücadele değil, bölgesel istikrar adına da kararlılık sergiliyor. Suriye ve Irak’ta hâlâ kırılgan bir yapı mevcut olsa da, Irak her geçen gün daha fazla istikrara yaklaşıyor ve Türkiye’nin sınır bölgelerinde artık silahlı çatışmalar yaşanmıyor.

PKK’NIN VARLIĞI VE ETKİNLİĞİ

Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile toprak kontrolü sağlayamıyor. Bunun yanında, İsrail Irak’taki Sincar başta olmak üzere birçok bölgede etkinlik gösteriyor. Suriye’de de benzer bir durum gözlemleniyor.