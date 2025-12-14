Hakan Fidan: SDG İle Suriye’de Yeni Dönem Başlatılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda ABD ile ilişkiler ve CAATSA yaptırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, mevcut koşullarda bu yaptırımların 2026 yılında kaldırılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Bakan Fidan, Suriye’deki durumu değerlendirerek SDG’nin tutumunu eleştirdi. Fidan, “SDG, İsrail’den kesinlikle cesaret alıyor. Hiçbir zaman muhalefetle birlikte Esad’a karşı hareket etmedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, SDG’nin DEAŞ tehdidini bahane ederek süre uzatmaya gitmemesi gerektiğini vurguladı; bu yaklaşımın sahadaki dengeleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

SURİYE’NİN GÜNEYİNE DİKKAT!

Suriye’deki son duruma dair kapsamlı bir değerlendirme yapan Fidan, 8 Aralık’tan sonra başlayan süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ancak problemler büyük olduğu için bunların hemen görünmediğini kaydetti. ABD’nin Sezar yasasının kaldırılmasının yatırımlar için fırsatlar sunduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin havalimanı ve enerji gibi alanlarda projeler desteklediğini belirtti. Fidan, Suriye’deki silahlı muhalif grupların ulusal orduya bağlanmasının büyük bir başarı olduğunu da ekledi.

GÜNEYDEKİ RİSK ALANI

Hakan Fidan, Suriye’nin güneyini önemli bir risk alanı olarak nitelendirerek, “SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde şu anda sorun alanı var. Güney meselesi fevkalade önemli” dedi. SDG’nin tutumunun güvenlik açısından ciddi endişeler doğurduğunu, bu durumun yönetilmesinin kritik olduğunu ifade etti.

ŞEFFAF MÜCADELE SÜRECİ

Türkiye’de yürütülen terörle mücadele ve toplumsal barış sürecinin şeffaf bir şekilde ilerlediğini belirten Fidan, bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı. Ancak terör örgütünün şeffaf bir tutum sergilemediğini belirtirken, “Karşı tarafın bu türden bir tartışması yok” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇELİŞKİLERİ

Fidan, terör örgütünün demokratik olan Türkiye’ye karşı silahlı mücadele ettiğini, fakat diğer otoriter rejimlerle bir sorunu olmadığını dile getirerek, “Bu kendi iradesiyle değil, bölgesel ve küresel ittifaklarla yürütülen bir iş” ifadelerinde bulundu.

İSRAİL’İN BÖLGE POLİTİKALARI

Bakan Fidan, İsrail’in bölgedeki dizayn arayışlarının etkilerini değerlendirerek, “İsrail’in güvenlik algısının başkalarının güvensizliği üzerinden oluştuğu bir politika var” dedi. Ayrıca, SDG’nin İsrail’den cesaret aldığını belirterek, bu durumun yeni olmadığını ifade etti.

DEAŞ MESLESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR

DEAŞ’ın her zaman bir bahane olarak kullanıldığını dile getiren Fidan, “DEAŞ, herkesin kullandığı çok kullanışlı bir aparat” diyerek, bu durumun daha farklı politik projelerin hayata geçirilmesine yönelik bir araç haline geldiğini belirtti.

SURİYE’DE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Fidan, SDG’nin bir an önce Şam yönetimi ile anlaşması gerektiğini vurgularken, bu durumun hem Suriye’nin istikrarı hem de Türkiye’nin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

SINIRDAKİ TEHDİTLER

Suriye’deki terör yapılanmasının Türkiye için oluşturduğu tehdidi vurgulayan Fidan, “Sınırın öbür tarafında silahlarımızla hayatımıza devam edemeyiz” ifadeleriyle bu durumu eleştirdi.

PROVOKASYON İDDİALARI

Bakan Fidan, Suriye’deki bir saldırıyı “provokasyon” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin meselenin siyasal ideolojilerle değil, silah kullanımıyla çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını belirtti.

GİZLİ AJANDALAR VE ULUSLARARASI GÜÇ

Fidan, uluslararası istikrar gücünün Gazze’de kurulması üzerine yorum yaparak, bu gücün Filistin meselesi için önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu konuda destek vermeye devam edeceğini de ifade etti.

CAATSA YAPTIRIMLARININ GELECEĞİ

Türkiye-ABD ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fidan, CAATSA yaptırımlarının 2026’nın ilk çeyreğinde kaldırılması ihtimalinin olduğunu belirtti. Savunma Sanayi Başkanlığının uzmanlık alanında yeniden muhataplık geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

UKRAYNA SAVAŞI VE ARABULUCULUK

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de görüş bildiren Hakan Fidan, taraflar arasındaki taleplerin örtüşmemesinin sorunun temel nedeni olduğunu ifade ederken, arabuluculuğun gerekliliğine de vurgu yaptı.

DONBAS KRİZİ

Fidan, savaşın merkezinde yer alan Donbas bölgesinin kritik olduğunu belirterek, tarafların bu alanda karşıt tutumlar içinde bulunduğuna dikkat çekti. “Bu karşıtlık, savaşın devam etmesinin ana nedenlerinden biri” dedi.