Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarına devam ediyor. Bu çerçevede Bakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilecek “Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi”nin ikinci toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Riyad’daki toplantı Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlığında düzenlenecek.

SON YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET

Fidan, bu vesileyle Suudi Arabistan’ı son bir yıl içerisinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Toplantı sırasında yapılacak görüşmelerde Fidan’ın, iki ülke arasında hızla gelişen işbirliğinin oldukça memnuniyet verici olduğunu vurgulayacağı, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la olan ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini ifade edeceği bekleniyor. Ayrıca, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere İslam dünyasının karşılaştığı zorluklara karşı dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını vurgulayacağı ve Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile yeniden inşa çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini belirteceği öngörülüyor.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ SALDIRILARI

Fidan’ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’nin kalkınmasına hız kazandıracağına dikkat çekeceği, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye konusunda sergilediği dayanışmanın uluslararası düzeyde teşvik edici bir rol oynadığına ve İsrail’in Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine değineceği planlanıyor. Faysal bin Ferhan, 11-12 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İİT-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.

İKİLİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 2024’te yaklaşık 8 milyar ABD doları seviyelerinde olması bekleniyor. İki ülke, İİT-AL Gazze Temas Grubu çerçevesindeki çalışmalara ek olarak, bölgesel konularda da yakın işbirliği ve diyaloğu sürdürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, 2016’da Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir işbirliği ve istişare mekanizması olarak iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla oluşturuldu.

KONSEYDE BEŞ KOMİTE BULUNUYOR

Koordinasyon Konseyi’nin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017’de Ankara’da gerçekleşti. Bu konseyin bünyesinde “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ile “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı toplamda beş alt komite bulunuyor.

İLİŞKİLERİN SEYRİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Riyad’da gerçekleştirilecek bu toplantıyla, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gidişatının kapsamlı biçimde ele alınması, işbirliğini daha da güçlendirmek için atılabilecek adımların gözden geçirilmesi ve bahsi geçen komitelerin yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi planlanıyor.