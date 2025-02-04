Hakan Fidan ve Mısırlı Bakan Görüştü

DışİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MISIR MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’yi resmi temaslar için Ankara’da ağırladı. Bu önemli buluşmada Bakan Fidan, mevkidaşı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından Hakan Fidan’ın, Abdulati ile bir ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.