More
Gündem

Hakan Fidan ve Mısırlı Bakan Görüştü

hakan-fidan-ve-misirli-bakan-gorustu

DışİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MISIR MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’yi resmi temaslar için Ankara’da ağırladı. Bu önemli buluşmada Bakan Fidan, mevkidaşı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından Hakan Fidan’ın, Abdulati ile bir ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ege Denizi Depremleri Türkiye’yi Etkileyebilir Mi?

Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik devam ediyor; Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 750'den fazla deprem meydana geldi. AFAD, 5,2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydetti.
Gündem

Eski Eşinin Büyük Desteğiyle Yanında

Boşanmış kişiler arasında duygusal mesafe bazen düşmanlıkla sonuçlanırken, bazıları ise ilişkiyi bitirmelerine rağmen birbirlerine destek olmaya devam edebilirler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.