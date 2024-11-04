Hakem Tartışmaları: Futbolda İsyan Başlıyor

HAKEM TARTIŞMALARI SÜNGERE DÖNÜŞÜYOR

Türk futbolunda son düdükle birlikte hakem tartışmaları yeniden alevleniyor. Süper Lig’de geride kalan haftada, hakem kararları büyük bir gündem oluşturdu. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında sahadaki mücadelelerin gerisinde hakemlerin kararları öne çıktı. Beşiktaş’ın derbi isyanının üzerinden sadece 6 gün geçmesine rağmen tartışmalar dinmek bilmiyor. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ise her iki taraf hakemlere karşı öfkelerini dile getirdi. Bu süreçte, VAR hakemine tepkisini gösteren isimlerden biri de ünlü teknik direktör Jose Mourinho oldu.

İSTİKRARSIZLIĞIN SONUCU HAKEM SORUNLARI

Tartışmaları değerlendiren Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Umut Eken, futbol yönetimindeki istikrarsızlığın hakemlerin sorun yaşamasına yol açtığını aktarıyor. Eken, “Temel problem Türk futbol idaresinin sağlıklı şekilde yapılmaması. Burada çok ciddi bir istikrarsızlık var. 24 yılda 19 tane farklı MHK görev yapmış.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Temmuz ayında Futbol Federasyonu Başkanı olarak göreve başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun başına 2 yıl önce bu görevi üstlenen Ferhat Gündoğdu’yu atamıştı. Bu gelişmeler, Türk futbolundaki hakem sorunlarının derinleşmesine katkıda bulunuyor.