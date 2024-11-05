“Hakemlere Psikolojik Destek, Yöneticilere Sağduyu Şart” “Yöneticilerin Sağıduyu Kaybetmemesi Gerekiyor”

HAKEM HATALARI ARTIYOR

Sezon başında TFF’nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu, hakem hatalarının asgariye ineceğini iddia etmişti. Ancak, her geçen hafta hatalar artmaya devam ediyor. “Çare pansuman tedbirler değil, radikal kararlar” diyen yetkililer, yöneticilerin bu durumda sağduyusunu kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor. Hakem Oğuzhan Çakır ve VAR’daki Atilla Karaoğlan, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor tarafından şikayet ediliyor. Sonuç olarak sorun nasıl çözülecek?

ŞİKAYETLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Coşkun Türk, “Hakemlerden iki taraf da şikayet ediyorsa ve başkanları da bu durumdan rahatsızsa, o zaman hâlâ aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsan kendini kandırıyorsundur” diyor. TFF, hakem hatalarının azalacağını düşünerek beklerken daha büyük sorunlarla karşılaşıyor. Faik Gürses, Oğuzhan Çakır’ın maça hazırlanamadan başladığını ve maçın kontrolünü kaybettiğini belirtiyor. Şoray Uzun ise genç hakemin bu önemli maça uygun olmadığını, VAR’ın bu durumu yönetmesi gerektiğini ifade ediyor.

FENERBAHÇE’NİN MORALİ YÜKSEK

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı dev maçı son dakikada kazanarak puan farkını 5’e indirdi. Coşkun Türk, “Büyük bir moral olmuştur Fenerbahçe’ye” derken, Şoray Uzun bu galibiyetin Fenerbahçe’nin şampiyonluktan kopmaması için kritik olduğunu belirtiyor. Hatta Faik Gürses, bu galibiyetin Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında en iddialı takım haline getirdiğini vurguluyor.

MOURINHO’NUN ELEŞTİRİLERİ

Mourinho’nun Atilla Karaoğlan’ı dalga geçerek eleştirmesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Coşkun Türk, Mourinho’nun Türkiye gerçekleriyle daha ilk haftalarda karşılaşır karşılaşmaz konuştuğunu belirtiyor. Faik Gürses, Mourinho’ya Fenerbahçeli yöneticilerin “11 yıldır hakem bizi doğruyor” dediğini ve hocanın bu kadar kabul etmesinin şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Şoray Uzun ise Mourinho’nun jestlerinin çalıştığı ülkeyi küçümsemesi olarak değerlendiriyor.

TRABZON’DA SESSİZLİK

Trabzon’da uzun yıllar sonra Fenerbahçe maçında olay çıkmaması dikkat çekti. Coşkun Türk, yöneticilerin sağduyulu açıklamaları ve güvenlik önlemleri sayesinde olayların önlendiğini belirtiyor. Faik Gürses, taraftarın ümitsiz olduğunu ve bu nedenle maçın daha az gergin geçtiğini ifade ediyor. Şoray Uzun ise, Trabzonspor başkanının sergilediği ferasetin önemine dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ’IN SORUNLARI

Beşiktaş’ın düşüşüyle ilgili Coşkun Türk, kadro derinliğindeki eksikliğin sorunları büyüttüğünü söylüyor. Faik Gürses, Gio’nun savunma yerleşkesindeki sorunları çözmediği için krizin yaşandığını ifade ediyor. Şoray Uzun ise Beşiktaş’ın hakemlere bağlamasının haksız olduğunu belirtiyor ve artık mazeret değil, çözüm üretme zamanı geldiğini savunuyor.

GALATASARAY’IN ŞANSLARI

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Tottenham ile çok önemli bir maça çıkacak. Coşkun Türk, takımdaki moral durumunu değerlendirdiğinde, “Diri ve hırslı bir Galatasaray bekliyorum” diyor. Faik Gürses ise, Galatasaray’ın Avrupa’daki performansından söz ederek, bu maçta da favori olduğunu vurguluyor. Şoray Uzun ise Tottenham’ın güçlü bir rakip olduğunu belirtiyor.

TRABZONSPOR’UN YANLIŞLARI

Trabzonspor bu sezon şampiyonluk için zor bir durumda. Coşkun Türk’e göre, istikrarsızlık ve yanlış hoca tercihleri bu duruma yol açtı. Faik Gürses, yanlış adımlar atıldığını dile getirirken, Şoray Uzun da kadronun eksikliklerini ve yanlış transfer tercihlerinin etkisini vurguluyor. Şehrin sakinleşmesi ve Şenol Güneş’in doğru bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade ediyor.