Hakim Ziyech’in Yeni Takımı MLS Olacak

HAKİM ZİYECH’İN AYRILIĞI GÜNDEMDE

Galatasaray’da sezonun istenilen başlangıcını yapamayan Hakim Ziyech’in takımdan ayrılması konuşulmaya başlandı. Hem Süper Lig hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, Faslı yıldızın Ocak ayında takımdan gitmesinin söz konusu olduğunu öğrenmiş durumda. Ziyech’in, Katar kulüplerinin tekliflerine sıcak bakmadığı ve transfer için yönünü Amerika’ya çevirdiği belirtiliyor.

YENİ ADRESİ MLS OLACAK

Bladi’de yer alan haberlere göre, Ziyech’in yeni adresinin Major League Soccer (MLS) olacağı ifade ediliyor. Galatasaray’da değişen sistem sebebiyle Ziyech’in kadroda yer bulmasının oldukça zor olduğu aktarıldı.

KONTRATTAKİ OPSİYON DEVRE DIŞI

Hakim Ziyech ile Galatasaray arasında yapılan sözleşmede “Resmi maçların yüzde 50’sine çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar” ifadesi bulunuyordu. Ancak kulübün bu opsiyonu devreye sokmasına izin vermeyeceği bilgileri geliyor.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Kış transfer penceresinde Ziyech’in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Faslı futbolcu da Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek bu iddiaları daha da güçlendirmiş durumda.

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA SONA ERECEK

Hakim Ziyech’in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek. 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirleniyor. Ziyech, Galatasaray formasıyla 27 maçta mücadele ederek 8 gol ve 4 asist kaydetti.