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Hakkari’de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

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HAKKARİ’DE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI: DERECİK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hakkari’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli dolu nedeniyle ilçe merkezi adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU TANELERİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İlçe sakinleri, fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinin araçlarına zarar vermemesi için çeşitli önlemler aldı. Araç sahipleri, otomobillerini korumak amacıyla karton ve battaniye gibi malzemeler kullanarak hasarı en aza indirmeye çalıştı.

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