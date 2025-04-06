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Hakkari’de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

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HAKKARİ’DE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI
Hakkari’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrasında ilçe merkezi adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ
Derecik sakinleri, fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinden araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Araçların üzerini karton ve battaniyelerle örten vatandaşlar, olası hasarların önüne geçmeye çalıştı.

BÖLGEDE HAVA KOŞULLARI NORMALE DÖNÜYOR
Yoğun dolu yağışının ardından hava koşulları yavaş yavaş normale dönerken, ilçe sakinleri yaşanan olayın etkilerini gidermek için çalışmalara başladı. Yetkililer, benzer hava olaylarına karşı vatandaşları uyararak tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

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