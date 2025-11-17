Hakkari’de Pikap Zap Suyu’na Düştü İki Ölü

Hakkari’de KONTROLDEN ÇIKAN PİKAP UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Sürücüsü ve plakası henüz netlik kazanmayan bir pikap, Hakkari’nin kent girişinde bulunan Sere Solan mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik bir uçurumdan Zap Suyu’na düştü. Olayın bildirilmesinin ardından, gerekli müdahaleyi gerçekleştirmek üzere AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HIZLI MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Ekipler, botla suya indirildikten sonra, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç’un da katkılarıyla aracın arka camını kırarak araçta sıkışan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarmayı başardı. Kurtarılan yaralılar, botla kıyıya taşındı ve vatandaşların yoğun yardımıyla ambulanslara taşınarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE ÜZÜCÜ SONUÇLAR

Yaralı iki kişi, Macit ve Sıtkı Dayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Başka bir yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, diğerinin ise tedavi için Van’a sevk edileceği bilgisi verildi. Ayrıca, aracın düşüşünü görüp yardım etmeye çalışan ve suya girerek mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli şekilde çıkarıldı. Pikap, vinç yardımıyla su kenarından alındıktan sonra çekiciye yüklenerek bölgeden götürüldü.