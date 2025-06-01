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Hakkari’deki Yangın, Büyük Zarar Verdi

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YANGININ ÇIKTIĞI AHIRDA BÜYÜK KAYIP

Hakkari’nin Derecik ilçesinde bulunan Samanlı köyünde, Hamdi Yalçın’a ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın patlak verdi.

AHIRDA BULUNAN MALZEMELER KÜL OLDU

Hızla yayılan yangın sonucunda ahırda yer alan yaklaşık bin 100 balya ot ile 150 torba saman tamamen yanarak kül oldu. Yangının fark edilmesi üzerine köylüler, kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla incelemelere başladı. Yangında can kaybı olmamasına rağmen ahırda önemli ölçüde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

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