Hakkari Van Yolunda Feci Kaza İki Yaralı Hayatını Kaybetti

Kamyonetteki Yaralılar Tahliye Edildi

Hakkari-Van kara yolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kaçmak amacıyla ani bir manevra gerçekleştirdi. Bu esnada kontrolünü kaybeden kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu’na düştü. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, çevik kuvvet, arama kurtarma birimleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kamyonette mahsur kalan kişilere su yolu ile ulaşım sağlandı ve ekipler, araç içindeki 4 şahsı yaralı olarak kurtardı.

KURTARILAMAYAN YARALILAR

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz olayda, kamyonet sürücüsü Macit Dayan ile Sıtkı Dayan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise iyi yönde ilerlediği bildirildi. Olayla ilgili resmi soruşturma süreçleri başlatıldı.