Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Uyuşturucu ile mücadele, ülke genelinde kararlılıkla sürüyor. Bu doğrultuda çalışan ekipler, zehir tacirlerine fırsat tanımıyor.

Hakkari ve Van’da 339 KG Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yerlikaya, Hakkari ve Van’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaşarak, “Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.” dedi. Yapılan operasyonlarda, Hakkari’de 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hakkari Operasyonu

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bir evde uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada toplam 189 kg uyuşturucu madde bulundu. Bu miktar içerinde 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk yer aldı.

Van Operasyonu

Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda ise toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlar neticesinde 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk bulundu.

Gençlerimizi Koruma Mücadelesi

Yerlikaya, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadesiyle konuşmasına devam ederek, Hakkari ve Van Valilerini, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarını, İl Jandarma Komutanlıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti. “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” sözleriyle vurguladı.