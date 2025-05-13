Uyuşturucu ile mücadele tüm ülke genelinde kararlılıkla devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten ekipler, zehir tacirlerine fırsat tanımıyor.

HAKKARİ VE VAN’DA BÜYÜK OPERASYON

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Hakkari ve Van’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında detayları verdi. “Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik” diyen Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi yakalandığını belirtti.

Hakkari’DE YAPILAN OPERASYON

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; bir evde uyuşturucu madde arama köpekleriyle gerçekleştirilen operasyonda, 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk olmak üzere toplamda 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN’DA KAPSAMLI İŞLEM

Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk ile toplam 150 kg uyuşturucu madde yakalandı.

GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ

“Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadesiyle paylaşımını sonlandıran Yerlikaya, ayrıca Hakkari ve Van valilerini, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarını, İl Jandarma Komutanlıklarını ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmayı da tebrik etti. Uyuşturucu ile verdikleri mücadelenin, geleceğimizin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.