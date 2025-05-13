Uyuşturucu ile mücadele yurt genelinde kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede çalışan ekipler, uyuşturucu tacirlerine izin vermiyor.

Hakkari ve Van’da 339 KG Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Hakkari ve Van’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaşan Yerlikaya, “Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik” dedi. Hakkari ve Van’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hakkari’deki Operasyonlar

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bir evde uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada; toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar içinde 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk yer alıyor.

Van’daki Operasyonlar

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan operasyonların sonucunda toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar, 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk uyuşturucu maddesinden oluşuyor.

Gençleri Koruma Mücadelesi

Yerlikaya, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı ve ekledi: “Hakkari ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”