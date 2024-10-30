Halı Saha Maçında Kalp Krizi Ölüm

AVUKAT MUSTAFA SERKAN DEMİREKİN’İN TRAJİK OLAYI

Edinilen bilgilere göre, avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’ndeki bir halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları, durumu hemen fark edip Demirekin’e kalp masajı uyguladı. İhbar edilen sağlık ekipleri, Demirekin’i hastaneye kaldırdı ancak burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrasında, Demirekin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFIN

Demirekin’in cenazesinin, otopsinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camii’nde kılınacak cenaze namazı ile Gülcü Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Ayrıca, avukatın halı saha maçında fenalaşma anları da kameralara yansıdı.