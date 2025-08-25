Halit Yukay’ın, Asansör Sistemi İle Çıkarılacak

VÜCUT BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında 4 Ağustos’ta kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenaze, vücut bütünlüğünün korunması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerî dalgıçların kullanacağı özel bir “asansör sistemi” ile çıkarılacak.

TEKNE HAKKINDA DETAYLAR

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya ilerlerken kaybolmuştu. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında yarı batık ve parçalanmış olarak bulunan tekne enkazının ardından, arama çalışmaları kapsamı genişletildi. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamında yandan taramalı sonar ve uzaktan kumandalı sualtı aracı ile yaptığı aramada, Yukay’ın cansız bedenine ulaştı. Cenazenin yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da bulundu.

ÖZEL ÇIKARMA OPERASYONU YÜRÜTÜLECEK

Yetkililer, naaşın doğrudan su altından çıkarılmasının vücut bütünlüğünü bozmaması için özel bir operasyon gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde, askeri dalgıçlar aracılığıyla özel “asansör sistemi” kullanılacak. Bu yöntemle cenaze güvenli bir şekilde yüzeye taşınacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından tekneye çarptığı ileri sürülen ticari geminin kaptanı C.T., başlangıçta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonucu 10 Ağustos’ta tutuklandı. Geminin ön kısmında sürtme izlerinin tespit olduğu belirtiliyor ve soruşturma halen devam ediyor.