Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Çıkarılacak

KAYBOLAN İŞ İNSANININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında, 4 Ağustos tarihinde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenazenin vücut bütünlüğünün korunması amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerî dalgıçların özel bir “asansör sistemi” ile çıkarma işlemi gerçekleştireceği bildirildi.

TEKNE ENKAZI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mazu Yachts’ın sahibi olan Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru hareket etmiş, ancak kendisinden haber alınamamıştı. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan tekne enkazı üzerine arama çalışmaları genişletildi. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı yandan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile yaptığı taramada, Yukay’ın cansız bedenini buldu. Yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçaların da bulunduğu aktarıldı.

CENAZENİN ÇIKARILMASI İÇİN ÖZEL OPERASYON YAPILACAK

Yetkililer, naaşın su altından doğrudan çıkarılmasının vücut bütünlüğünü bozabileceğini ifade etti. Bu prensip doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde, askeri dalgıçlar tarafından özel “asansör sistemi” kullanılacak ve bu sayede cenaze güvenli bir şekilde yüzeye taşınacak.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından tekneye çarptığı iddia edilen ticari geminin kaptanı C.T., ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, fakat Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında 10 Ağustos’ta tutuklandı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildiği bildirilmiştir ve konuya ilişkin soruşturma sürdürülebilir nitelikte devam etmekte.