Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Çıkartılacak

DENİZDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında, 4 Ağustos tarihinde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenazenin vücut bütünlüğünün korunabilmesi adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri dalgıçların özel bir “asansör sistemi” kullanarak çıkarma işlemini gerçekleştireceği bildirildi.

TEKNE ENKAZI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru hareket etmiş fakat kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan tekne enkazı üzerine arama faaliyetleri genişletildi. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı yandan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) kullanarak yaptığı taramada Yukay’ın cansız bedenini buldu. Cenazenin yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçaların da tespit edildiği açıklandı.

ÇIKARMA OPERASYONU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yetkililer, naaşın su altından doğrudan çıkarılmasının vücut bütünlüğünü bozma riski taşıdığını ifade etti. Bu nedenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli bir şekilde, askeri dalgıçların özel “asansör sistemi” kullanarak cenazeyi güvenli bir şekilde yüzeye çıkaracağı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın arkasından tekneye çarptığı öne sürülen ticari geminin kaptanı C.T., önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Geminin ön kısmında sürtme izlerinin bulunduğu açıklanmış olup, soruşturma hala devam ediyor.