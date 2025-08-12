Halit Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ile görüştü

YALOVA’CDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İş insanı Halit Yukay’ın yönetimindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık durumda bulunmasının ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma halen sürüyor. Tekne üzerinde bulunan beyaz renkli sürtünme izlerinin, şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşmiş durumda. Bu olayın sonucunda gemi kaptanı tutuklandı.

KIVANÇ TATLI TUĞ İLE SON GÖRÜŞME

Sabah’tan Yusuf Günaydın’ın aktardığına göre, Halit Yukay’ı arama çalışmalarına katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, kazadan hemen önce iş insanı ile konuşma halinde olduğu ve telefonun aniden kesildiği belirtildi. Tıpkı bunun gibi, Tatlıtuğ’un arkadaşına ulaşamadığında iş adamının babasını aradığı ve şüphesini dile getirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz ay Yukay’ın teknelerinden birini satın alan Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı ile sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyduğu an soluğu Erdek’e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları saatlerce yakından takip etti.