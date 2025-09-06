Halit Yukay Uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ Gözyaşlarıyla

YALOVA’DAN BOZCAADA’YA AÇILAN TEKNEDEKİ TRAJEDİ

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı. Daha sonra denizden çıkarılan iş adamının cenazesi İstanbul’a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine katılanlar arasında Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

BABASINI TESELLİ ETTİ

Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a destek sağladı.