Spor

Halit Yukay Uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ Gözyaşlarıyla

halit-yukay-ugurlandi-kivanc-tatlitug-gozyaslariyla

YALOVA’DAN BOZCAADA’YA AÇILAN TEKNEDEKİ TRAJEDİ

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı. Daha sonra denizden çıkarılan iş adamının cenazesi İstanbul’a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze törenine katılanlar arasında Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

BABASINI TESELLİ ETTİ

Tatlıtuğ, ayrıca evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a destek sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya Emniyet Müdürü İ. Arslan Uzaklaştırıldı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kararı resmen duyurdu.
Gündem

Kırtasiyeciler Velileri Uyardı: Uzak Dursun!

Eğitim-Öğretim yılı yaklaşırken veliler kırtasiye malzemesi almaya başladı. Kırtasiyeciler, dikkat edilmesi gereken ürünler hakkında uyarılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.