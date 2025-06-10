Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu Yakalanacak

İBB’YE YOLSUZLUK OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni bir durum ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahiroğlu’nun belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütünün soruşturması kapsamında, ihale süreçlerine müdahale ettiği belirtiliyor.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET GEREKÇESİ

Mahiroğlu’nun yurt dışına çıktığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütü kurma, yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla yakalama kararı alındı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN İFADESİ ÜZERİNE KARAR ALINDI

Kararın verilmesinde, Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde yer alan beyanları etkili oldu.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği yönünde iddialar üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Bu çerçevede tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, savcılığa yeniden ifade vermişti. Geçtiğimiz hafta itirafçı olan Aktaş tahliye edilmişti.