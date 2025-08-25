Gündem

Halkalı’da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DETAYLAR

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir kaza yaşandı. Hafriyat kamyonu ile iki otobüs çarpıştı. İlk bilgilere göre, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi ve 9 kişi yaralandı. Olayın ardından tüm şeritler trafiğe kapandı.

TRAJİK SONUÇLAR VE TRAFİK DURUMU

Kazanın etkisiyle otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Bu durum uzun araç kuyruklarına sebep oldu ve alternatif güzergâhlara yönlendirme yapıldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar bulunduğu yerden alınarak çevredeki hastanelere sevk edilirken, araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

