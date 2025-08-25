Gündem

Halkalı’da Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

halkali-da-kaza-1-olu-9-yarali

KAZA DETAYLARI

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu Edirne yönünde gerçekleşen kazada, bir hafriyat kamyonu ile iki otobüs çarpıştı. İlk verilere göre, bu feci kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişinin yaralı olduğu bildiriliyor. Tüm şeritler trafiğe kapandı.

TRAFFIK ENGELLERİ

Kaza sonrası otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sürücülere alternatif güzergahlara yönlendirme yapıldı. Ekipler, olay yerine hızlıca ulaşarak müdahale etti.

DAHA FAZLA MÜDAHELE

Olay yerine pek çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

