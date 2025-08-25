Gündem

Halkalı’da TEM Kaza: 1 Ölüm, 9 Yaralı

halkali-da-tem-kaza-1-olum-9-yarali

KAZA ANI VE İKİ OTOBÜSÜN HAFİRYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞMASI

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde bir kaza meydana geldi. Kurulan ilk tespitlere göre, bir hafriyat kamyonu ve iki otobüs çarpıştı. Bu üzücü olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Kaza sonrasında otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapandı. Bu durum uzunca araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Otoyol, kapalı durumda kaldığı için sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

ACİL MÜDAHALE VE YARALILARIN TAHLİYESİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılar, çevre hastanelere taşınırken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte hastanelere 58 ceset ve 308 yaralı getirildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 62 bin 774'e ulaştı.
Gündem

Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

Orhangazi'de bir cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi, 10 metreden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Musa Almatayer, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

