Halkalı’da TEM Kaza: 1 Ölüm, 9 Yaralı

KAZA ANI VE İKİ OTOBÜSÜN HAFİRYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞMASI

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde bir kaza meydana geldi. Kurulan ilk tespitlere göre, bir hafriyat kamyonu ve iki otobüs çarpıştı. Bu üzücü olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Kaza sonrasında otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapandı. Bu durum uzunca araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Otoyol, kapalı durumda kaldığı için sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

ACİL MÜDAHALE VE YARALILARIN TAHLİYESİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılar, çevre hastanelere taşınırken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.