“Halkalı-Ispartakule Etabında Yüzde 74 İlerleme”

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada “(Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı) Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde yüzde 74 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi. Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni’nde, Halka-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın yaklaşık 8,4 kilometrelik kesimini kapsayan tünelde ışık görüldüğünün müjdesini verdi. Asya ile Avrupa arasında en kısa ve güvenli koridor olarak tanımlanan İpek Demiryolu Projesi’nin önemine değinen Uraloğlu, projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu belirtti. Hattın 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluştuğunu ifade etti. Uraloğlu, “Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedefliyoruz, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İlerleme Ve Projelerin Durumu

Uraloğlu, proje kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Bugün itibarıyla da TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6,4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-1 Tüneli’ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBM-2 tünelimizde ise kazı çalışmalarında yüzde 80 ilerleme kaydettik. En kısa sürede oradaki kazı çalışmalarını da bitireceğiz. Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde yüzde 74 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.” Tamamlanan çalışmalarla Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla İstanbul’un mevcut Halkalı İstasyonu’ndan yolcu ve yük hizmetleri sağlamayı planladıklarını anlattı.

Kentler Arası Ulaşım İmkanları

Bakan Uraloğlu, bu projenin bölgedeki 3,1 milyon insanın İstanbul’a ulaşımını sağlayacağını ifade etti. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu Hattı’nın ulusal demir yolu ağının önemli bir parçası olacağının altını çizen Uraloğlu, “Işığı gördüğümüz tünelle Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul’un raylı sistem ağına kavuşacak” dedi. Ayrıca, Halkalı İstasyonu’ndan YHT ve diğer hatlara ulaşım imkanı sağlanarak, bölgedeki ulaşım sorunlarının hafifletileceğini aktardı. Uraloğlu, Ispartakule’den Çerkezköy’e kadar uzanan 67 kilometrelik güzergahta çalışmaların başladığını da sözlerine ekledi.

Kapıkule-Çerkezköy Etabında Hedefler

Kapıkule-Çerkezköy etabının 2025 sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu etaba ait finansmanın bir kısmının Avrupa Birliği fonu kullanılarak sağlandığını ifade etti. Yapımı süren 4 yeni istasyon binasıyla birlikte, bu etabın yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme kaydettiğini vurguladı. Uraloğlu, “Demir raylar üzerinde süzülecek trenlerimiz sadece yolcu ve yük taşımayacak, insanımızın hayatına yeni bir soluk getirecektir. Bu hatla başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türkiye’den Avrupa’ya taşınan yük miktarının artması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Yeni Hızlı Tren Projeleri Üzerine

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi avantajlarının ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürülmesi amacıyla demir yollarında yeni bir dönem başlattıklarını belirtti. 2003’ten bu yana demir yolu uzunluğunun 13.919 kilometreye çıktığını ifade eden Uraloğlu, mevcut projelerin yanı sıra yeni hızlı tren hatları üzerinde de çalışmalara devam ettiklerini aktardı. 2053 hedefleri doğrultusunda demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

Tünelde Işık Görüldü

Konuşmaların ardından, Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nda ışık görünmesi için talimatı verdi. TBM-1 makinesinin çalıştırılmasıyla birlikte ışığın görünmesi, projede önemli bir aşamayı temsil ediyor ve işçiler Türk bayrağı açarak bu başarıyı kutladı. Bakan Uraloğlu, makine operatörüne teşekkür etti ve törenden sonra çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.