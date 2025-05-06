Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’ne İtiraz Etti

HALKBANK’IN YÜKSEK MAHKEME’YE İTİRAZI

Halkbank, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada, Manhattan’daki ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’nin 22 Kasım 2024 tarihinde, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA) ve ABD teamül hukuku kapsamındaki dokunulmazlık talebinin reddedilmesi kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi’ne itiraz etti. Bankanın avukatı Robert Cary, temyiz mahkemesine gönderdiği mektupta, bankanın itirazını Yüksek Mahkeme’ye sunduğunu açıklıyor. İtiraz, henüz Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde yayımlanmadı.

DAVANIN İKİNCİ KEZ YÜKSEK MAHKEME’DE

Halkbank davası, ikinci kez ABD Yüksek Mahkemesi’nin önüne çıkıyor. Nisan 2023’te, Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın FSIA kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş, ancak bankanın ABD teamül hukuku çerçevesinde ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı iddiasının yeniden gözden geçirilmesi için dosyayı 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne geri göndermişti. Temyiz mahkemesi, 22 Kasım 2024’te bu argümanı da reddederek Halkbank’ın yargılanmasının önünü açtı. Halkbank, bu karara itiraz için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu ve mahkeme, itiraz için 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

IDDIALAR VE DAVANIN SEYRİ

Halkbank, 2019’da kamuoyuna açıklanan iddianamede, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde paravan şirketler ve para aktarma kuruluşları aracılığıyla ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor. İddianame, bankanın bu faaliyetlerle İran’a yönelik ekonomik yaptırımları deldiğini ve milyarlarca dolarlık işlemi gizlice yürüttüğünü öne sürüyor.