Halkbank Davasında Açıklama Yaptı

DAVANIN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ TALEBİ

Halkbank, ABD’de İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla devam eden davada, diplomatik dokunulmazlık talebinin reddine karşı ikinci kez dosyayı ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıdığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024 tarihli kararının ardından, 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesinin sunulduğu bildirildi. Banka, bu başvuruda teamül hukukuna dayalı devlet dokunulmazlığı argümanlarını tekrar gündeme getiriyor.

Halkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal ve yasa dışı para transferi suçlamalarıyla yargılanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Nisan 2023’te Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetti, ancak teamül hukukuna dayalı dokunulmazlık iddiasının yeni bir incelemeye alınmasına karar verdi. Bu karardan sonra dosya İkinci Temyiz Mahkemesi’ne gönderildi ve burada da talep reddedildi.