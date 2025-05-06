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Halkbank, Davayla İlgili Açıklama Yaptı

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Halkbank, ABD’de devam eden İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili süren davada, diplomatik dokunulmazlık talebinin reddine karşı yeniden dosyayı ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıdığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024 tarihli kararının ardından, 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesi sunulduğu belirtildi. Banka, bu başvuruda teamül hukukuna dayalı devlet dokunulmazlığı argümanlarını yeniden gündeme getiriyor.

DAVANIN DETAYLARI

Halkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal ve yasa dışı para transferi suçlamaları dolayısıyla yargılanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Nisan 2023’te Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetmiş, ancak teamül hukukuna dayalı dokunulmazlık iddiasının incelenmesine yeniden karar vermişti. Bu karar neticesinde dosya İkinci Temyiz Mahkemesi’ne gönderilmiş ve burada da talep tekrar reddedilmişti.

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