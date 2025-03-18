Halkbank’tan Kadınlara Yönelik STEM Projesi

YENİ PROJE İLE KIZ ÖĞRENCİLER GÜÇLENİYOR

Halkbank, toplumsal kalkınmaya yönelik projelerine bir ekleme yaptı. Habitat Derneği ile ortaklaşa yürütülen Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) projesi, lise ve üniversitedeki kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefleyen bu girişim, genç kızları teknoloji ve yenilik dünyasına entegre edecek kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

GENÇ KIZLAR STEM İLE BİR ARAYA GELİYOR

BİGE projesi kapsamında, kız öğrencilere STEM disiplinlerine yönelik ilgiyi artırmak ve girişimcilik ekosisteminde yer almalarını sağlamak hedefleniyor. Proje çerçevesinde düzenlenecek İlham Buluşmaları, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Samsun’da 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine ulaşmayı planlıyor. Bu etkinlikler, genç kızların teknoloji ve girişimcilik konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olarak onları teşvik ediyor.

HACKATHON İLE YENİLİKÇİ FİKİRLER YARIŞACAK

Projenin en ilgi çekici aşamalarından biri olan Hackathon, 15-24 yaş aralığında lise ve üniversite öğrencisi kızları bir araya getirecek. Yapay zeka, finansal teknolojiler, iklim krizi ve oyun geliştirme gibi konularda yenilikçi çözümler üretmek amacıyla yarışacak olan gençler, 48 saatlik bu teknoloji maratonunda yeteneklerini gösterecek. Başvurular arasından seçilen 20 takım, projelerini geliştirecek ve jüri tarafından belirlenen ilk 10 takım Hızlandırıcı Programa katılma hakkı kazanacak. Bu süreçte takımlar, uzman mentörlerden destek alarak iş modellerini, pazarlama stratejilerini ve finansal planlarını yönetebilecek.

EĞİTİMLERLE GÜÇLÜ BİR TEMEL HAZIRLANIYOR

Hackathon öncesinde katılımcılara tasarım odaklı düşünme, yalın kanvas ve iş modeli geliştirme gibi konularda hem online hem de yüz yüze eğitimler verilecek. Ayrıca, finans, pazarlama ve iş geliştirme konularında uzmanlarla birebir görüşme fırsatı bulan takımlar, projelerini profesyonel seviyeye taşıma şansı bulacak.

BÜYÜK FİNAL: DEMO DAY

BİGE projesinin kapanış etkinliği olan Demo Day, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirilecek. Hızlandırıcı Program’dan çıkan 10 takım, projelerini teknoloji ve girişimcilik alanında öne çıkan isimlere sunma fırsatı bulacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen üç takım, projelerini hayata geçirmeye yardımcı olacak maddi ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca ödül kazanan girişimler, Generation Unlimited ve Entrepreneurship World Cup gibi uluslararası yarışmalara başvuru hakkı elde edecek.

KADINLARIN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜNÜ ARTIRMAK HEDEFİ

Halkbank ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirilen BİGE projesi, Türkiye’nin dört bir yanında kız öğrencileri teknolojiyle buluşturarak kadınların STEM alanlarındaki yerini artırmayı hedefliyor. Bu girişim, geleceğin kadın teknoloji liderlerini yetiştirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.