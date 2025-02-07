Hamaney: ABD İle Müzakere Faydası Yok

İRAN LİDERİNDEN ABD İLE MÜZAKERE TERCİHİNE ELEŞTİRİ

İran’ın önde gelen ismi Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Hava Savunma Kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmede, ABD ile yapılacak müzakerelerin neticesiz olduğu konusuna vurgu yaptı. Hamaney, “ABD ile müzakerenin ülkenin sorunlarını çözmeye hiçbir etkisi olmadığını anlamamız gerekiyor. Bize eğer masaya oturursak sorunların çözüleceği intibası vermesinler. Hayır, ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözmez. Deneyimler bunu gösteriyor.” dedi.

PAGUCUK DÜZENİNDE ABD’NİN ROLÜ

Hamaney, geçmişte ABD ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunarak, “Zamanında ABD ile masaya oturduk ve yaklaşık iki yıl süren müzakereler sonucunda bir anlaşma imzaladık. ABD yalnız değildi, birkaç ülke daha müzakerelere katıldı, ancak görüşmelerin merkezi ABD’ydi. O dönemin hükümeti defalarca gidip geldi, toplantılar yaptı, görüştü, konuştu, güldü, el sıkıştı ve sonunda bir anlaşmaya vardı.” ifadelerini kullandı. Ancak, ABD’nin bu anlaşmaya uyum sağlamadığını belirtti. Hamaney, “Bu anlaşmada İran oldukça cömert davrandı ve birçok taviz verdi. Anlaşmanın amacı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıydı, ancak bu gerçekleşmedi. Birleşmiş Milletler konusunda ise sürekli bir tehdit unsuru olarak kullanılabilecek bir belirsizlik bırakıldı. Bu anlaşma, iki yıl süren müzakerelerin sonucuydu” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE YAPMAMA GEREKENİ ANLATTI

ABD ile müzakerelerin sonuçsuz kaldığını dile getiren Hamaney, “Bu bir deneyimdir ve bu deneyimden ders alalım. Taviz verdik, müzakere ettik, geri adım attık ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Aynı anlaşma, tüm eksikliklerine rağmen karşı taraf tarafından ihlal edilip bozuldu. Böyle bir ABD yönetimiyle müzakere edilmemelidir. Müzakere etmek ne akıllıca ne de onurlu bir davranıştır” şeklinde konuştu.

ABD’YE YÖNELİK SERT UYARILAR

Hamaney, ABD’ye yönelik sert mesajlar vermekten kaçınmadı. “ABD, kağıt üzerinde dünya haritasını değiştirmeye çalışıyor, ancak bunun hiçbir gerçekliği yok. Bizim hakkımızda da konuşuyor, yorum yapıyor ve tehditler savuruyor. Eğer bizi tehdit ederlerse, biz de onları tehdit ederiz. Eğer bu tehdidi hayata geçirirlerse biz de aynısını yaparız. Halkımızın güvenliğine saldırırlarsa biz de tereddüt etmeden onların ulusal güvenliğine saldırırız” diyerek, ABD’nin bölgedeki etkilerine dair uyarılarda bulundu.