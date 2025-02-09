Hamaney’den Nükleer Fetvasını Geri Çekmesi İstendi

ABD’YE KARŞI İRAN’DA NÜKLEER SİLAH GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta başında İran’a yönelik azami baskı politikasını hayata geçirmesiyle birlikte, İran’da nükleer silah edinmenin gerekliliği dile getirilmeye başlandı. İngiltere merkezli The Telegraph’ın aktardığına göre, Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları, Batı’dan gelen “varoluşsal tehditlere” karşı İran’ın Ruhani Lideri Ali Hamaney’e nükleer silah sahibi olma çağrısında bulundu. Askeri liderler, Tahran yönetiminin devam edebilmesi için Hamaney’in, “nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan fetvayı geri çekmesi” gerektiğini vurguladı.

NÜKLEER SİLAH IRKINA ACİL İHTİYAÇ

Yetkililerden biri, “Daha önce hiç bu kadar savunmasız olmamıştık ve çok geç olmadan bir tane elde etmek için bu son şansımız olabilir” sözlerini sarf etti. Başka bir İranlı yetkili, “Lider, Amerikalılarla müzakereleri engelledi; bu, hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyor” dedi. Bu bağlamda, “Nükleer silah geliştirmeye sadece birkaç adım uzaklıktaydık, fakat buna yönelik baskılar ve gerekçeler her zamankinden daha fazla. Şu anda karşı karşıya olduğumuz varoluşsal tehdit, daha önce Lider’in rehberliğine sıkı sıkıya bağlı kalan birçok üst düzey lideri nükleer silah üretmeye teşvik etti” ifadeleri dikkat çekti. Hamaney’in fetvasının hala geçerli olduğu fakat Şii İslam yönetimindeki hükümlerin “zamana ve şartlara göre” değişebileceği vurgulandı.

İRAN’IN NÜKLEER POLİTİKASINDA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Ülkenin, “başka yolu olmadığı için nükleer bomba denemesi yapması gerektiği” belirtildi. Ayrıca, İran parlamentosunun birçok üyesi, geçen yıl Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne nükleer politikalarını gözden geçirmesi için çağrı yapmıştı. Hamaney’in danışmanlarından Kemal Harazi, Kasım 2024’te, dini liderin fetvasının nükleer silahların gelişimine yönelik tek sınır olduğunu dile getirdi. Harazi, “İran varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa, askeri doktrinimizi değiştirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Zaten silah üretmek için teknik kapasiteye sahibiz, nükleer silahları yasaklayan dini emir bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor” sözlerini kullandı. İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir sosyal medya hesabı, geçtiğimiz hafta ülkenin nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu iddia etti.