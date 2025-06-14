Hamaney’in Evi Koruma Kalkanı Altına Alındı

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELDİ

İsrail ile İran arasındaki gerilim, geniş çaplı hava saldırılarıyla yeni bir aşamaya ulaştı. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan saldırılar düzenliyor. Bu durum, bölgede tansiyonu zirveye taşıyor. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair iddialar gündeme gelirken, İran’da üst düzey yetkililer güvenliği sağlamak amacıyla en yüksek alarm durumuna geçti.

HAMANEY’İN EVİNE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, bu saldırılarda zarar gördü. Bunun ardından güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı, Hamaney’in evi ve çevresindeki semte yönlendirildi. Yetkililer, Hamaney’in evinin etrafında koruma kalkanı oluşturduklarını ve İran hava savunma sistemlerinin aralıksız çalıştığını bildirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

İsrail’in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılarda üst düzey isimler hedef alındı. Saldırılarda İran’ın büyük kayıpları arasında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gibi en üst düzey iki komutanın yanı sıra, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL’İN KAYIPLARI KATLANDI

Reuters’a konuşan iki kaynak, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü ifade etti. İran lideri Ali Hamaney, saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Hayatını kaybeden nükleer bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yer aldı. Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştı ve 2010 yılında İsrail’in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. İsrail tarafı, İran’a gerçekleştirilen saldırıda ölen üst düzey isimlerin listesinin uzun ve eşsiz olduğunu iddia ediyor.