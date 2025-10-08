Hamas İle İsrail Arasındaki Müzakerelerde Olumlu Gelişmeler

Tahir En-Nunu’dan Açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir En-Nunu, İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır’ın Şerm eş-Şeyh kentinde devam eden müzakerelerde Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini” ifade etti. Açıklamasında, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve “tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim olduğu” dile getirildi. Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi. Nunu, “Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi” bilgisini paylaştı. Açıklamaya göre, tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.

Hamas ve İsrail Arasındaki Görüşmeler

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıkladı. Hamas, 3 Ekim’de Trump’ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirdi. Trump ise 4 Ekim’de Gazze’de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas’ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail’in esirlerin çıkarılması için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurguladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi. Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim’de esir takası ve Gazze’de ateşkes müzakereleri için Mısır’a ulaştığı ifade edildi. Müzakerelerin 6 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladığı duyuruldu.