Hamas: İsrail Saldırıları Soykırımı Yeniden Başlattı

İSRAİL ORDUSU YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, Gazze Şeridi’nde şiddetli saldırılarına geri döndü. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 400 kişi yaşamını yitirdi ve 500’den fazla Filistinli yaralandı.

AÇIKLAMALAR VE SORUMLULUK İDDİALARI

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, saldırılar Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleriyle başladı. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas’a karşı ‘artan askeri güçle’ hareket edeceğini belirtti. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” ifade etti.

ESİRLER KONUSUNDA SUÇLAMALAR

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini ateşkesi bozmaktan ve esirlerden vazgeçmekle suçladı. Hükümetin, savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirmek için bir gerekçe olarak sunmasınının “tam bir aldatmaca” olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde saldırıların yeniden başladığını belirtti.

İÇ KRİZ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Abdullatif el-Kanu, Netanyahu’nun saldırıları tekrar başlatma ve anlaşmayı bozma kararının iç krizini dışa aktarma ve Hamas’a yeni müzakere şartları dayatma girişimi olduğunu söyledi. Kanu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm maddelerine sadık kaldığını vurguladı. Hamas Sözcüsü, uluslararası topluma, “Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapma ve acilen harekete geçme” çağrısında bulundu. Kanu, ‘bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını’ da ekledi.