Hamas, Mısır ve Katar’ın önerisini kabul etti

ÜST DÜZEY KAYNAKLARDAN ATEŞKES BİLGİSİ

Mısır’da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına açıklama yapan üst düzey kaynaklar, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti. Bu yeni öneri, 60 günlük geçici bir ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini de kapsıyor. Kaynaklar, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkesle ilgili konuların ele alınmasını içeriyor” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN YENİ ÖNERİLER

Söz konusu önerinin, Gazze Şeridi’ne insani yardımların daha rahat ulaşması için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da içerdiği kaydedildi. Bu öneri ile birlikte Gazze’de 60 gün süresince askeri operasyonların durdurulması öngörülüyor. Bu süre zarfında Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılacağı, örneğin İsrail’den 10 rehine ile ölen 36 rehinenin yarısına denk gelen 18 cenazenin teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

HAMAS’IN GÖRÜŞLERİ

Kaynaklar, Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Ayrıca, yeni önerinin Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak görüldüğünü ifade etti. Ancak, bu konuda Hamas’tan ya da arabulucu ülkeler olan Mısır ve Katar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.