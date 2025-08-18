Hamas, Mısır Ve Katar’ın Önerisini Kabul Etti

ÜST DÜZEY KAYNAKLARDAN AÇIKLAMALAR

El-Kahire el-İhbariye kanalına bilgi veren üst düzey kaynaklar, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Yeni öneri, 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini de kapsıyor. Kaynaklar, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili meselelerin ele alınmasını içeriyor” şeklinde ifade etti.

İNSANİ YARDIMLAR VE SINIR GÜÇLERİ

Söz konusu önerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca girmesi amacıyla “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da kapsadığı belirtildi. Kaynaklara göre, “Öneri, Gazze’de 60 gün askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu süreçte Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısmı Filistinli esir özgür bırakılacak. Yani İsrailli 10 rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısını temsil eden 18 cenazesi teslim edilecek.”

HAMAS’IN GÖRÜŞÜ VE RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak değerlendirdiğine dair ifadelerde bulunan kaynaklar, yeni önerinin Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak görüldüğünü aktardı. Bununla birlikte, konuya dair Hamas’tan veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade ediliyor.