Hamas, Mısır ve Katar’ın Önerisini Kabul Etti

GAZZE’DE ATEŞKES ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariye kanalı, konuyla ilgili üst düzey kaynaklardan bilgi aldı. Kaynaklar, Hamas’ın Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin Gazze’de sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiğini aktardı. Yeni önerinin, 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini de kapsadığını belirttiler. Haberde, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor” ifadesi yer aldı.

İNSANİ YARDIMLAR VE REHİNE SERBEST BIRAKMA

Kaynaklar, söz konusu önerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca ulaşabilmesi için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da içerdiğini belirtti. Ayrıca, “Öneri, Gazze’de 60 gün askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu süre zarfında Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısım Filistinli esir serbest kalacak. Yani İsrailli 10 rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısına tekabül eden 18’in cenazesi teslim edilecek” bilgisini paylaştılar.

KAPSAMLI ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM

Hamas’ın, bu öneriyi Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak gördüğüne dikkat çeken kaynaklar, yeni önerinin Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Ancak, konuyla ilgili Hamas veya arabulucu ülkeler olan Mısır ve Katar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.