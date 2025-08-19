Hamas, Mısır Ve Katar’ın Önerisini Kabul Etti

HAMAS’IN ATEŞKES ÖNERİSİNE KABUL

Mısır’da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Gazze’de ateşkesle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hamas, arabulucu ülkeler olan Mısır ve Katar’ın sunduğu öneriyi kabul etti. Yeni öneri, 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini içeriyor. Kaynaklar, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor” dedi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Söz konusu önerinin, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca girmesi için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da kapsadığı ifade edildi. Ayrıca, “Öneri, Gazze’de 60 gün askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu süre zarfında Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısım Filistinli esir serbest kalacak. Yani, İsrailli 10 rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısına tekabül eden 18’inin cenazesi teslim edilecek” bilgisi verildi.

HAMAS’IN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ADIMLARI

Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak gördüğüne vurgu yapıldı. Kaynaklar, yeni önerinin aynı zamanda Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak değerlendirildiğini aktardı. Ancak, konuyla ilgili olarak Hamas ya da arabulucu ülkeler Mısır ve Katar’dan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.