“Hamilelik Robotu” İddiası Asılsız Çıktı

HAMİLELİK ROBOTU İDDİASININ KAYNAĞI YALANLANDI

Çin’de üzerinde çalışıldığı ileri sürülen bir “hamilelik robotu” iddiası, bu hafta medyanın dikkatini çekti. Ancak bu projeye dair bahsedilen teknoloji firması ve araştırmacıların gerçekte var olmadığı anlaşıldı. Haberin kökeni, Çin merkezli Kuai Ke Zhi haber kaynağına dayanıyor. Ardından Newsweek, The Economic Times ve Interesting Engineering gibi popüler haber ajansları bu iddiaları yayımladı. İddiaya göre, Zhang Qifeng isimli bir araştırmacı, robotun döllenmeden doğuma kadar olan tüm hamilelik sürecini yönetebileceğini belirtmiş ve prototipin 2026 yılında 100 bin yuan altında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Zhang’ın “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları da hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” şeklindeki ifadeleri haberde geniş yer bulmuştu.

ÜNİVERSİTE İLE İLETİŞİM YALANLADI

Zhang’ın bazı haberlerde, Çin merkezli Kaiwa Technology adlı firmanın CEO’su olduğu yer alırken, bazı yerlerde ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) mezunu olarak bahsedildi. Ancak Live Science’ın NTU ile olan iletişimine göre, üniversitenin böyle bir mezunu olmadığı ve “hamilelik robotu” üzerine bir araştırmanın yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, teyit sitesi Snopes, söz konusu haberlerin doğru olmadığını aktardı. Kaiwa Technology adlı firmanın varlığını da kanıtlayan bir bilgi edinilemedi. Bu gelişmelerin ardından yapay rahim teknolojilerinin potansiyelleri yeniden tartışılmaya başlandı.

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Bilim insanları uzun süre boyunca yapay rahim üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, 23 ila 28. haftada doğan prematüre bebekleri desteklemek amacıyla tasarlanmış. Bu yapay rahim, laboratuvar ortamında üretilmiş amniyotik sıvı ile doldurulmakta ve bebekler, göbek kordonu yoluyla plasentanın işlevini kısmen üstlenen bir oksijen cihazına bağlanıyor. Böylece bebekler, sıcaklık, basınç, ışık gibi çevresel değişikliklerden korunuyor. EXTEND, şimdiye kadar kuzularda test edilmiş olup, 2017’de yayımlanan bir çalışmada fetüslerin bu cihaz içinde bir ay boyunca gelişim sürecini devam ettirebildiği gösterildi. 2024 yılında Duke Üniversitesi ile yapılacak ortak çalışmada ise cihazın, kuzuların beyin gelişiminde gen işlevlerini koruduğu ortaya kondu. Araştırmacılar insan üzerindeki deneylere hazırlık yapıyor fakat etik konuları hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

HAMİLELİĞİN DOĞAL SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Uzmanlar, yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebeklere geçici bir çözüm sunabileceğini ifade ederken, hamileliğin başlangıcından itibaren bir gebelik sağlamalarının gerçekçi olmadığını belirtiyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a yaptığı açıklamada, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi, bize normal hamileliğin ne kadar olağanüstü bir süreç olduğunu hatırlatıyor” şeklinde konuştu.