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Hamzabeyli Gümrüğünde Uyuşturucu Ele Geçirildi!

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HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI’NDA ÖNEMLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yapılan iki farklı operasyonda, 103 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’ndan bir yazılı açıklama geldi.

UYUŞTURUCU MADDELERİN ELDE EDİLMESİ

Gerçekleştirilen operasyonlar, güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları sayesinde başarıya ulaştı. Ele geçen uyuşturucu maddeler, önemli bir miktara ulaşarak toplumda büyük bir tehlike oluşturan kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlıyor.

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