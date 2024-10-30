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“Hande Erçel’in Kombini Fiyatı Şaşırtıyor”

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HANDVE ERÇEL’İN GALADA GİYDİĞİ ŞIK ELBİSE

Hande Erçel, son olarak New York’ta gerçekleşen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katıldı. Ünlü ismin giydiği kombin için fiyat detayları da ortaya çıktı. Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’ın yer aldığı galada, Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarıları kutlandı. Cipriani 42nd St’de düzenlenen bu etkinlik, hem eğlence hem de Türk kültürünün tanıtımı açısından önem taşıyor.

GALANIN BİLET FİYATLARI

Amerikan Türk Topluluğu Galası’nın masa biletleri, 3 bin dolar (yaklaşık 103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (yaklaşık 154 bin TL) arasında üç farklı fiyattan temin edilebiliyor. Gecede ödül alan isimlerden biri olan Hande Erçel, beyaz derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise ile dikkat çekti. Şıklığıyla herkesin gözünü kamaştırmayı başardı.

KOMBİN FİYAT DETAYLARI

Hande Erçel’in kombinini büyük takıları ve kırmızı çantasıyla tamamladığı belirtildi. Erçel’in elbisesinin fiyatı 182 bin TL, çantasının fiyatı 64 bin TL ve ayakkabısının ise 46 bin TL olduğu öğrenildi. Bu rakamlar, galadaki lüksü ve şıklığı gözler önüne seriyor.

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