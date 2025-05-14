Gündem

Hande Yener’in Kıyafeti Gündem Oldu

hande-yener-in-kiyafeti-gundem-oldu

GÜNDEMİ BELİRLEYEN PERFORMANS

Hande Yener, son dönemlerde katıldığı röportajlarla dikkat çekiyordu. Ancak bu defa, sahne performansıyla sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Yener, dün gece bir mekanda sahne aldı ve hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirdi.

KIYAFET TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Fakat Yener’in bu seferki sahne kıyafeti, şarkılarından çok tartışmalara neden oldu. Giydiği kostüm nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin merkezinde yer aldı. Kullanıcılar, Yener’in kıyafetini “masa örtüsü”ne benzeterek yorumlarda bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş Gedson Fernandes’i Almak İstiyor

Beşiktaş, gelecek sezonun umutlarını taşırken Gedson Fernandes hakkında gelen olumsuz gelişmeler takımda büyük hayal kırıklığı yarattı. Detaylar ise merak uyandırıyor.
Gündem

Küçükbaş Kurbanlıkta Sıkıntı Yok

Bu yılki Kurban Bayramı'nda 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın satışa sunulacağı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.