Hande Yener’in Kıyafeti Gündem Oldu

GÜNDEMİ BELİRLEYEN PERFORMANS

Hande Yener, son dönemlerde katıldığı röportajlarla dikkat çekiyordu. Ancak bu defa, sahne performansıyla sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Yener, dün gece bir mekanda sahne aldı ve hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirdi.

KIYAFET TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Fakat Yener’in bu seferki sahne kıyafeti, şarkılarından çok tartışmalara neden oldu. Giydiği kostüm nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin merkezinde yer aldı. Kullanıcılar, Yener’in kıyafetini “masa örtüsü”ne benzeterek yorumlarda bulundu.