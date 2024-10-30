Hanehalkının Enflasyon Beklentisi Düşüşte

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARAŞTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Sektörel Enflasyon Beklentileri” anketinin sonuçlarını açıkladı. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, Ekim ayında bir düşüş gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesine ulaştı.