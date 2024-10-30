More
Ekonomi

Hanehalkının Enflasyon Beklentisi Düşüşte

hanehalkinin-enflasyon-beklentisi-dususte

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARAŞTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Sektörel Enflasyon Beklentileri” anketinin sonuçlarını açıkladı. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, Ekim ayında bir düşüş gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesine ulaştı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatları, ABD faiz indirimleri, Orta Doğu'daki gerginlikler ve seçimlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor; ons altın tarihi zirveye ulaştı.
Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.