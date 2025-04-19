Hangi Banka En Yüksek Getiriyi Sunuyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak oranı yüzde 46’ya yükseltmiş durumda. Bu gelişmenin ardından bankalar, vadeli mevduat faiz oranlarını artırarak yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya başlamış.

Vade Mevduatlar Yüksek Talep Görüyor

Faiz artışı, özellikle yüksek birikime sahip yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarını yeniden çekici hale getiriyor. Bankalar arasındaki rekabet, faiz oranlarının önemli ölçüde yükselmesine yol açtı. Örneğin, 500 bin TL ile yapılan bir vadeli mevduat için Alternatif Bank, yüzde 50 faiz oranı ile 32 günde yaklaşık 18.630 TL net kazanç sağlarken, Fibabanka, TEB, Türkiye Finans, QNB Finansbank ve Odeabank yüzde 48-49 oranları ile 17.800 TL’nin üzerinde kazanç sunuyor. Bunun yanında, ING, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank ve Şekerbank ise yüzde 47-47,5 faiz oranıyla yaklaşık 17.500 TL kazanç sağlıyor. İş Bankası, Yapı Kredi ve Enpara ise yüzde 38,5-39,5 oranlarıyla 14.000 TL civarında kazanç sunuyor. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk de yüzde 32-35 faiz oranları ile 11.000-13.000 TL kazanç sağlıyor.

Finans Uzmanlarından Dikkat Çeken Tavsiyeler

Finans uzmanları, yatırımcıların yalnızca faiz oranlarını göz önünde bulundurmamaları gerektiğini, bu noktada net kazanç, stopaj oranı ve vade sonunda elde edilecek toplam getiriyi de dikkate almanın önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, faiz oranlarının piyasa koşullarına göre her gün değişebileceğine de dikkat çekiyorlar.