Hangi Yatırım Araçları Kazandırdı?

BIST 100 ENDİKSİ HAFTAYI KAPATTI

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesini 9.326,14 puanla ve en yüksek seviyesini 9.683,25 puanla gördükten sonra, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artış göstererek 4 bin 196 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 artarak 28 bin 363 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 5,84 artışla 7 bin 28 liraya çıktı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİM

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 artarak 39,0310 liraya, Euro da yüzde 1,69 artışla 44,1660 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilere göre incelediğimizde, yatırım fonları arasında en yüksek kazancı sağlayanlar yüzde 4,46 ile “kıymetli maden” fonları oldu.